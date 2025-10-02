PAUPISI (Benevento) A 48 ore dal duplice omicidio che fa sprofondare i 1.600 abitanti di Paupisi (Benevento) nella voragine dell’orrore, si mette a fuoco una dinamica su cui resta ancora molto da spiegare. Siamo di fronte a una tragedia familiare dalle tante pieghe emotive e ora in molti, tra amici e familiari, si battono il petto perché si sono girati dall’altra parte o hanno sottovalutato i segnali di tempesta. Salvatore Ocone, agricoltore di 58 anni, ha ucciso la moglie Elisa, 49, e il figlio Cosimo di 15 anni, colpendoli con una grossa pietra raccattata nel giardino. La figlia più grande, Antonia di 16 anni, è stata, invece, gravemente ferita alla testa ed è, attualmente, all’Irccs Neuromed di Pozzilli (Isernia). 🔗 Leggi su Quotidiano.net

© Quotidiano.net - La mattanza dentro casa