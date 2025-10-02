La marina israeliana intercetta la Global Sumud Flotilla verso Gaza

Puntomagazine.it | 2 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Operazione navale iniziata in alto mare dalla Marina israeliana: attivisti fermati, diplomazie in allarme. Attivisti arrestati tra loro Greta Thunberg e 22 italiani. La marina israeliana ha iniziato, dal primo ottobre, a intercettare e abbordare le navi della Global Sumud Flotilla dirette verso la Striscia di Gaza. Secondo gli attivisti a bordo, almeno 19 imbarcazioni sono state fermate a circa 70 miglia nautiche da Gaza, quindi in acque internazionali, mentre altri natanti proseguono il viaggio. Le autorità israeliane affermano che i passeggeri sono “in sicurezza” e che verranno trasferiti in Israele. 🔗 Leggi su Puntomagazine.it

