La marina israeliana intercetta la Global Sumud Flotilla verso Gaza
Operazione navale iniziata in alto mare dalla Marina israeliana: attivisti fermati, diplomazie in allarme. Attivisti arrestati tra loro Greta Thunberg e 22 italiani. La marina israeliana ha iniziato, dal primo ottobre, a intercettare e abbordare le navi della Global Sumud Flotilla dirette verso la Striscia di Gaza. Secondo gli attivisti a bordo, almeno 19 imbarcazioni sono state fermate a circa 70 miglia nautiche da Gaza, quindi in acque internazionali, mentre altri natanti proseguono il viaggio. Le autorità israeliane affermano che i passeggeri sono “in sicurezza” e che verranno trasferiti in Israele. 🔗 Leggi su Puntomagazine.it
In questa notizia si parla di: marina - israeliana
Gaza, Flotilla: "Entriamo nella zona ad alto rischio, ci prepariamo a venire intercettati" | Marina israeliana pronta a intervenire | In aumento l'attività di droni
Gaza, Flotilla: "Entriamo nella zona ad alto rischio" | Marina israeliana pronta a intervenire | In aumento l'attività di droni
Gaza, Flotilla: "Entriamo nella zona ad alto rischio" | Marina israeliana pronta a intervenire: "Gli attivisti saranno trasferiti su una nave militare"
MEDIO ORIENTE | Sono al momento 19 le imbarcazioni della Global Sumud Flotilla intercettate dalla marina israeliana. C'è anche la 'Morgana' sulla quale viaggiavano il senatore M5s Marco Croatti e la europarlamentare Avs Benedetta Scuderi. #ANSA - X Vai su X
MEDIO ORIENTE | "Circa 30 imbarcazioni continuano a navigare a tutta velocità verso Gaza, a sole 46 miglia nautiche di distanza, nonostante le incessanti aggressioni della marina militare israeliana". E' quanto scrive su Telegram la Global Sumud Flotilla, sot - facebook.com Vai su Facebook
Israele intercetta la Flotilla: cosa succede ora - Giovedì mattina la Global Sumud Flotilla conta ormai 21 imbarcazioni intercettate e fermate dalla Marina israeliana. Scrive msn.com
Flottilla, navi bloccate da Israele. L’agropolese Benedetta Scuderi: “Mi hanno catturato” - La Marina israeliana ha intercettato 19 imbarcazioni della Global Sumud Flotilla dirette a Gaza. Segnala infocilento.it