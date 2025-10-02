La marcia per la pace Perugia-Assisi fa tappa in Casentino

Pratovecchio Stia e Bibbiena saranno la terza e quarta tappa della marcia per la Pace Barbiana-Perugia-Assisi organizzata dal comitato omonimo nato a Vicchio e che dal 30 settembre al 12 ottobre attraverserà 18 comuni tra Toscana e Umbria per un totale di 228 km suddivisi in 13 tappe. I comuni di. 🔗 Leggi su Arezzonotizie.it

In questa notizia si parla di: marcia - pace

