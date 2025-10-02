La maratona di lettura Il Veneto legge compie 9 anni

Veneziatoday.it | 2 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Si svolgerà domani, venerdì 3 ottobre, la 9ª edizione della maratona di lettura “Il Veneto legge”, ideata e promossa dall'assessorato alla Cultura della Regione insieme alla sezione regionale dell'Associazione italiana Biblioteche (Aib Veneto) e all’Ufficio scolastico regionale per il Veneto. I. 🔗 Leggi su Veneziatoday.it

Immagine generica

In questa notizia si parla di: maratona - lettura

Maratona di lettura tra sogni e futuro: l’edizione 2025 è dedicata a Italo Calvino

Libri e lettori (cinque minuti a testa) per sette ore dedicate a Calvino, alla Bassani torna la maratona di lettura

Rete Pace Ferrara, i presidi proseguono: in piazza maratona di lettura di testi palestinesi

La maratona di lettura "Il Veneto legge" compie 9 anni - L'iniziativa, in programma domani, venerdì 3 ottobre, coinvolge ogni anno migliaia di lettori e decine di enti pubblici e privati della filiera del libro ... Come scrive veneziatoday.it

maratona lettura veneto leggeMaratona regionale “Il Veneto Legge”: tutte le iniziative in programma a Thiene - La Biblioteca civica di Thiene aderisce anche quest'anno alla Maratona regionale di lettura "Il Veneto Legge" con eventi dedicati sia ai ragazzi che agli ... Da ecovicentino.it

Cerca Video su questo argomento: Maratona Lettura Veneto Legge