La Maratona Creativa di Davide Calì a Scuola Internazionale di Comics Torino – Appuntamento il 10 ottobre
La creatività richiede tante doti: velocità, versatilità, fantasia e molte altre ancora. Una spesso sottovalutata è la resistenza, dote che condivide con i maratoneti. Per questo a SCUOLA INTERNAZIONALE DI COMICS di Torino, dopo una prima edizione nel 2013, Davide Calì torna con una seconda edizione della sua famosa Maratona Creativa. L’appuntamento con uno dei più amati e autorevoli autori italiani contemporanei – Davide Calì ha pubblicato quasi 200 tra albi illustrati, graphic novel e romanzi per bambini, ragazzi e adulti, in tutto il mondo, e i suoi libri sono stati tradotti e premiati in oltre 30 paesi – è per venerdì 10 ottobre dalle ore 9 alle ore 17, nella sede di via Borgone. 🔗 Leggi su Nerdpool.it
In questa notizia si parla di: maratona - creativa
