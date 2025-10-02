La mappa di Instagram arriva in Italia | tra novità social e rischi per i minorenni Trovate i vostri amici o disattivatela subito ecco come

Da ottobre Instagram ha attivato anche in Italia la nuova mappa degli amici, che consente agli utenti di visualizzare la posizione geografica precisa dei propri contatti e i contenuti, come post e storie, pubblicati nei luoghi visitati. L'articolo . 🔗 Leggi su Orizzontescuola.it

Instagram Rivoluziona la Connessione Social: Repost, Mappa e Tab Amici.

Instagram introduce tre nuove funzioni: repost, mappa interattiva e sezione “Amici”

Perché dovresti disattivare subito la nuova funzione Mappa su Instagram

La mappa di Instagram arriva in Italia e mostra dove si trovano gli amici - La condivisione della posizione è disattivata di default, le opzioni di privacy sono flessibili e gli aggiornamenti avvengono solo quando l'app è aperta. Da ispazio.net

Le mappe di Istagram sono arrivate in Italia, ma forse faresti meglio a non attivarle - La nuova funzione permette di condividere la posizione in tempo reale con amici selezionati, ma esperti e utenti mettono in guardia sui pericoli di oversharing ... Lo riporta fanpage.it