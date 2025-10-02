Dopo l’alt imposto dall’ Idf alle barche della Global Sumud Flotilla piazza dei Cinquecento a Roma, sede del presidio permanente in sostegno della missione navale, un poco più di un’ora è passata da 150 attivisti a circa 10mila persone. Prima alcuni blocchi nelle strade davanti la stazione Termini e poi studenti, Usb e Potere al Popolo si sono mossi verso Palazzo Chigi, sede del governo italiano. Cori contro il governo italiano ed Israele e inviti a partecipare allo sciopero del 3 ottobre e alla manifestazione nazionale in favore della Palestina del 4 ottobre. I manifestanti, lungo il tragitto, sono stati fermati a Piazza Barberini da un ingente cordone di polizia. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

© Ilfattoquotidiano.it - La manifestazione di Roma per la Flotilla, in 10mila arrivano vicino a Palazzo Chigi dopo trattativa con la polizia