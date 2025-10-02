La malamovida non fa più paura | Estate tranquilla lo dicono i dati
"Abbiamo avuto un’estate tranquilla. Dal 15 giugno al 21 settembre la nostra città ha potuto vivere grazie alla polizia locale e agli sforzi dell’ amministrazione comunale ". Il vicesindaco William Viganò non ha nascosto la soddisfazione ieri presentando i dati dell’attività estiva. E, rispetto al passato, di certo l’ estate 2025 a livello di sicurezza è stata molto più gradevole. "Un grazie - ha aggiunto Viganò - va al comandante Umberto Trope e ai suoi uomini. Siamo stati capaci di presidiare il centro con due pattuglie fisse e la presenza sul posto di un ufficiale". Le ore di straordinario sono state 270, il doppio rispetto a un anno fa. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it
In questa notizia si parla di: malamovida - paura
BlogSicilia. . Paura a causa del maltempo Le forti piogge di oggi hanno trasformato i sottopassaggi del Palermitano in vere e proprie trappole d’acqua. Una donna, rimasta bloccata nella sua auto, è stata salvata grazie al coraggio e alla prontezza di un uo - facebook.com Vai su Facebook
La malamovida non fa più paura: "Estate tranquilla, lo dicono i dati" - Presentato il bilancio delle attività: straordinari della polizia locale raddoppiati, problemi quasi azzeratii ... Segnala ilgiorno.it
’Malamovida’ al parco urbano. Assalito alle spalle e colpito al volto: 17enne derubato del portafoglio - Venerdì scorso, durante i festeggiamenti per la Notte Rosa, al Parco urbano si sono verificati alcuni gravi episodi di violenza tra giovani. Scrive ilrestodelcarlino.it