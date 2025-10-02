"Abbiamo avuto un’estate tranquilla. Dal 15 giugno al 21 settembre la nostra città ha potuto vivere grazie alla polizia locale e agli sforzi dell’ amministrazione comunale ". Il vicesindaco William Viganò non ha nascosto la soddisfazione ieri presentando i dati dell’attività estiva. E, rispetto al passato, di certo l’ estate 2025 a livello di sicurezza è stata molto più gradevole. "Un grazie - ha aggiunto Viganò - va al comandante Umberto Trope e ai suoi uomini. Siamo stati capaci di presidiare il centro con due pattuglie fisse e la presenza sul posto di un ufficiale". Le ore di straordinario sono state 270, il doppio rispetto a un anno fa. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

© Ilgiorno.it - La malamovida non fa più paura: "Estate tranquilla, lo dicono i dati"