La magnifica ossessione di Alfa Tra Europa palasport e Ed Sheeran | Non mi sento mai arrivato

Ilgiorno.it | 2 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Barcellona, Parigi, Bruxelles, Londra Amsterdam, Colonia. Nell’attesa di far rientro nei palasport italiani, con tappe al Forum di Assago il 29 ottobre e al PalaGeorge di Montichiari il 20 novembre, Alfa sta scoprendo l’Europa. "Tutto è iniziato a novembre, quando ho vissuto a Londra uno dei concerti, sold out, più belli e intensi della mia vita", ammette lui, all’anagrafe Andrea De Filippi, che ad Assago suona pure (a grande richiesta) il 20 aprile e il 24 ottobre 2026. "Pazzesco vedere così tante persone, italiane e non, riunite lì, lontano da casa. E ci siamo detti: “Ok, proviamo a fare qualcosa di ancora più grande“. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

la magnifica ossessione di alfa tra europa palasport e ed sheeran non mi sento mai arrivato

© Ilgiorno.it - La magnifica ossessione di Alfa. Tra Europa, palasport e Ed Sheeran: "Non mi sento mai arrivato..."

In questa notizia si parla di: magnifica - ossessione

La nostra magnifica ossessione: in prima serata su RAI3 un documentario che racconta Bernardo Bertolucci

Perché guardare stasera in tv il doc "La nostra magnifica ossessione. Bernardo Bertolucci e la sua generazione" di Marco Spagnoli

La nostra magnifica ossessione – Bernardo Bertolucci e la sua generazione: tutto quello che c’è da sapere

La Nostra Magnifica Ossessione, 11 Settembre su Rai 3 / Il docufilm sulla leggenda di Bernardo Bertolucci - Andrà in scena Giovedi 11 Settembre 2025 il documentario sulla vita e la carriera del noto e storico regista italiano Bernardo Bertolucci. Segnala ilsussidiario.net

La nostra magnifica ossessione: in prima serata su RAI3 un documentario che racconta Bernardo Bertolucci - In onda giovedì 11 settembre in prima serata su RAI3 un documentario di Marco Spagnoli sul grande Bernardo Bertolucci. Come scrive comingsoon.it

Cerca Video su questo argomento: Magnifica Ossessione Alfa Europa