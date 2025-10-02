Barcellona, Parigi, Bruxelles, Londra Amsterdam, Colonia. Nell’attesa di far rientro nei palasport italiani, con tappe al Forum di Assago il 29 ottobre e al PalaGeorge di Montichiari il 20 novembre, Alfa sta scoprendo l’Europa. "Tutto è iniziato a novembre, quando ho vissuto a Londra uno dei concerti, sold out, più belli e intensi della mia vita", ammette lui, all’anagrafe Andrea De Filippi, che ad Assago suona pure (a grande richiesta) il 20 aprile e il 24 ottobre 2026. "Pazzesco vedere così tante persone, italiane e non, riunite lì, lontano da casa. E ci siamo detti: “Ok, proviamo a fare qualcosa di ancora più grande“. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

La magnifica ossessione di Alfa. Tra Europa, palasport e Ed Sheeran: "Non mi sento mai arrivato..."