La maggioranza mette in sicurezza la Camera sulla pace a gaza | la risoluzione passa senza voti contrari

Secoloditalia.it | 2 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

La mano tesa della maggioranza all’opposizione è riuscita a evitare che il Parlamento si spaccasse sull’impegno per la pace a Gaza. La risoluzione del centrodestra sul Piano Usa, firmata anche da Azione e Partito liberaldemocratico di Luigi Marattin, è passata senza alcun voto contrario: i sì sono stati 182, gli astenuti 101. Si è trattato di una risoluzione molto stringata, proprio per evitare divisioni. Nessun gesto di responsabilità, invece, è giunto da Pd, M5S e Avs sul riconoscimento della Palestina: la sinistra ha votato contro la seconda risoluzione della maggioranza, molto più articolata della prima, in cui tra l’altro si esprime la totale condanna di Hamas e si condiziona il riconoscimento dello Stato di Palestina all’esclusione del gruppo dal suo futuro. 🔗 Leggi su Secoloditalia.it

la maggioranza mette in sicurezza la camera sulla pace a gaza la risoluzione passa senza voti contrari

© Secoloditalia.it - La maggioranza mette in sicurezza la Camera sulla pace a gaza: la risoluzione passa senza voti contrari

In questa notizia si parla di: maggioranza - mette

Ius Scholae, Fontana mette il dito nella piaga: “Mi sembra che i problemi siano nella maggioranza”

La Camera approva il decreto Sicurezza: al Senato il 3 giugno, andrà subito in Aula. Schlein: “Parlamento calpestato” - È quello che si occupa dei servizi segreti ed è, di fatto, la legalizzazione del terrorismo di Stato”. Secondo ilfattoquotidiano.it

maggioranza mette sicurezza cameraStretta sugli smartphone – Inascoltati gli allarmi dei procuratori Melillo e Gratteri: la maggioranza va avanti alla Camera - Zanettin per il sequestro di smartphone, che richiede l'autorizzazione obbligatoria del gip nonostante gli allarmi dei procuratori ... Come scrive ilfattoquotidiano.it

Cerca Video su questo argomento: Maggioranza Mette Sicurezza Camera