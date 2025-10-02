La maggioranza mette in sicurezza la Camera sulla pace a gaza | la risoluzione passa senza voti contrari

La mano tesa della maggioranza all’opposizione è riuscita a evitare che il Parlamento si spaccasse sull’impegno per la pace a Gaza. La risoluzione del centrodestra sul Piano Usa, firmata anche da Azione e Partito liberaldemocratico di Luigi Marattin, è passata senza alcun voto contrario: i sì sono stati 182, gli astenuti 101. Si è trattato di una risoluzione molto stringata, proprio per evitare divisioni. Nessun gesto di responsabilità, invece, è giunto da Pd, M5S e Avs sul riconoscimento della Palestina: la sinistra ha votato contro la seconda risoluzione della maggioranza, molto più articolata della prima, in cui tra l’altro si esprime la totale condanna di Hamas e si condiziona il riconoscimento dello Stato di Palestina all’esclusione del gruppo dal suo futuro. 🔗 Leggi su Secoloditalia.it

