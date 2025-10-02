La madre di un marinaio della Flotilla | Mio figlio ha detto che Israele buttava acqua acida sull'equipaggio

A Fanpage.it il racconto della madre di uno dei ragazzi che si trovava a bordo della Flotilla durante l'arrembaggio di Israele. La donna non stacca mai gli occhi dalla diretta. 🔗 Leggi su Fanpage.it

In questa notizia si parla di: madre - marinaio

LA LETTERA - “Mia madre, Miri e la sua “via” in Concarena. E alla Sfinge salì con il mitico Vitale Bramani”. “Fu mio padre, Isacco Canova, uno dei fondatori del Cai di Lovere nel ’31 ad appassionarla all’alpinismo. Bramani, l’inventore della Vibram…" - facebook.com Vai su Facebook

Flotilla, il figlio dell'assessore in viaggio verso Gaza. I post poetici della madre: «Vorrei sentire il tuo battito» - Bergamo, Dario Crippa ha 25 anni e ha già affrontato viaggi avventurosi, dalla Cina all'Iran. Secondo bergamo.corriere.it

'Cacciata dalla Flotilla perché facevo il mio mestiere'. La replica: 'Non ha rispettato le regole' - denuncia che ha scatenato immediate reazioni, Francesca Del Vecchio, reporter della Stampa, smorza i toni: "Non voglio essere protagonista di ... ansa.it scrive