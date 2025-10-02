"Pochi o tanti, andiamo avanti per difendere i nostri diritti". E’ quanto emerso nell’incontro promosso dal Centro consumatori Italia Emilia-Romagna Ferrara, Movimento risparmiatori traditi e Ferrara civica culture, svoltosi ieri mattina nella sala dell’Arengo della residenza municipale. Un momento di confronto dal titolo ‘solo 53 giorni per interrompere la prescrizione’, rivolto agli ex azionisti Carife per fare il punto sul diritto al rimborso. Ad oggi sono oltre 2000 le Pec spedite dalla scorsa primavera. In sala molti risparmiatori dell’ex banca, i relatori intervenuti sono stati Rosario Trefiletti, presidente nazionale Centro consumatori, Milena Zaggia, Fondo indennizzo risparmiatori, Massimo Cerniglia e Alessandro Caponi avvocati che hanno seguito la vicenda dagli inizi, Riccardo Forni, giornalista associazioni partner. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - La lotta degli ex azionisti. Carife, inviate duemila Pec per fermare la prescrizione