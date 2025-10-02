La Lombardia paga più Irpef di tutto il Sud Ora autonomia

Il governatore Attilio Fontana (nella foto) continua la sua battaglia per chiedere più autonomia. Partendo da dati oggettivi, come il fatto che la Lombardia è la maggior contribuente di Irpef in Italia: «Da soli paghiamo in Irpef più di tutto il Meridione» ha sottolineato Fontana dopo aver inaugurato con l'assessore Gianluca Comazzi la nuova vasca di laminazione sul torrente Zerra, nella Bergamasca. «Quando dico che bisognerebbe lombardizzare l'Italia non è arroganza, ma il tentativo di far capire che se si seguono certe regole, tutto il Paese può migliorare». In questo momento «siamo costretti a competere con le principali Regioni d'Europa con le mani legate». 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

