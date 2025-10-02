La lettera dei dipartimenti | Strategia da rivedere

Aumentare la piccola chirurgia destinata agli anziani all’interno del Rizzoli rappresenta un altro problema per l’istituto. Preoccupazione che è stata espressa in una lettera inviata ad agosto al presidente Michele de Pascale e all’assessore alla Salute, Massimo Fabi dai direttori dei due Dipartimenti, Patologie Complesse e Patologie Specialistiche guidate rispettivamente da Cesare Faldini e Davide Maria Donati. "Ci rivolgiamo direttamente a voi, perché il piano della rete ortopedico-traumatologica della città di Bologna che ci è stato recentemente proposto con la formazione di una orto-geriatria all’interno del Rizzoli ci spaventa: allungherà ulteriormente le liste d’attesa senza valorizzare una risorsa del sistema sanitario pubblico apprezzata nel mondo – scrivevano di due direttore a nome di tutti i primari dell’Istituto –. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

