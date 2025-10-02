La Lega non cambia | Pieno sostegno a Carlo Piazza Lista avanzata serve unità

Il direttivo provinciale della Lega Salvini Premier di Lecco ha confermato all'unanimità il pieno sostegno alla candidatura di Carlo Piazza a sindaco, riconoscendolo come il profilo più adatto a guidare un progetto politico serio, radicato e credibile per il futuro della città. La proposta che la. 🔗 Leggi su Leccotoday.it

