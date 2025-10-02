La lectio magistralis di Mancuso | Il futuro? Non lo comprendiamo Serve immaginazione e creatività
Quest’anno l’edizione di Pianeta Terra Festival si intitola “ Sistemi instabili ”. A parlarcene è il professor Stefano Mancuso, direttore scientifico del Festival, saggista, direttore del Laboratorio internazionale di neurobiologia vegetale dell’università di Firenze che oggi alle 18, nella chiesa di San Francesco, entrerà nel vivo dell’evento tenendo l’assolo intitolato “ Il problema di Lucrezio ”, in riferimento al poeta latino Tito Lucrezio Caro. Professor Mancuso, il nostro Pianeta dimostra tutta la sua instabilità, quasi la urla: e noi che cosa facciamo? "Dovremo capire come adattarci a questa nuova realtà; siamo abituati all’interno di un sistema discretamente prevedibile; nella nostra storia recente, l’ambiente è stato abbastanza stabile, sapevamo per esempio all’interno di quale intervallo potevamo attenderci i fenomeni, anche dal punto di vista sociale e della forza delle democrazie. 🔗 Leggi su Lanazione.it
