La Juve non sa più vincere | mediocre e incostante contro il Villarreal il quarto pari consecutivo Gatti è nero Tudor ottimista

La rovesciata di Gatti e il lampo di Conceição illudono. Nella stessa partita David sbaglia clamorosamente a porta vuota e il Villarreal pareggia all’ultimo minuto con il più classico dei gol dell’ex. L’ennesima inconcludente serata di Champions League della Juventus viene perfettamente riassunta dal numero 4 bianconero nell’immediato postpartita: “Sono i*******o nero stasera. Abbiamo buttato via la partita e perso due punti che possono pesare in classifica”. Tudor vede il bicchiere mezzo pieno: “Dispiace perché avevamo la partita in mano, si è spinto molto nel secondo tempo. Ci teniamo questo punto qua e andiamo avanti”. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

