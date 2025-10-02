La Juve non sa più vincere | mediocre e incostante contro il Villarreal il quarto pari consecutivo Gatti è nero Tudor ottimista
La rovesciata di Gatti e il lampo di Conceição illudono. Nella stessa partita David sbaglia clamorosamente a porta vuota e il Villarreal pareggia all’ultimo minuto con il più classico dei gol dell’ex. L’ennesima inconcludente serata di Champions League della Juventus viene perfettamente riassunta dal numero 4 bianconero nell’immediato postpartita: “Sono i*******o nero stasera. Abbiamo buttato via la partita e perso due punti che possono pesare in classifica”. Tudor vede il bicchiere mezzo pieno: “Dispiace perché avevamo la partita in mano, si è spinto molto nel secondo tempo. Ci teniamo questo punto qua e andiamo avanti”. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it
Tardelli indica la via: «La Juve deve ripartire da questo giocatore. David? In bianconero devi fare gol e vincere. Servono questi calciatori a centrocampo: su Kolo Muani, Vlahovic e Tudor…»
Juve, il contropiede di Comolli. "Vlahovic via? Solo con offerte ok. Il club è grande, torniamo a vincere»
Semedo, niente Juve! L’ex obiettivo di mercato si presenta al Fenerbahce: «Sono nel posto giusto per vincere». Le dichiarazioni non lasciano dubbi sul motivo del trasferimento
Il Villarreal cerca il riscatto contro la Juve nell'esordio casalingo in Europa. "Vincere in campionato ci porta a credere molto di più in noi stessi, ora vogliamo farlo anche in Champions "è l'appello di Marcelino alla squadra.
David, fame Juve: "Vogliamo vincere tutto. Io e Vlahovic insieme? Sì" - L’attaccante canadese ha subito lasciato il segno con un gol nella prima giornata contro il Parma, per poi ... Si legge su tuttosport.com
David spreca, Vlahovic entra e fa vincere la Juve: Genoa ko, anche Tudor a punteggio pieno - Davanti alla difesa Masini e Frendrup vanno a uomo su Locatelli e Thuram. Segnala gazzetta.it