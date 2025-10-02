Durante una delle ultime dirette sul canale YouTube di TvPlay, il nostro talent Fabrizio Cacciatore ha cercato di dare un prezioso consiglio al tecnico della Juventus. L’ex terzino, originario di Torino, è voluto intervenire sulla situazione riguardante il club bianco nero della sua città, fornendo un assist, come ai vecchi tempi, al tecnico croato. L’attuale allenatore del Chievo ha consigliato stabilità nelle formazioni, per non rischiare di incappare in facili confusioni o incertezze da parte dei giocatori della vecchia signora. La Juve deve cambiare: analisi PROFONDA in DIRETTA Il consiglio a Tudor (Foto Lapresse) – TvPlay Secondo il nostro talent, Fabrizio Cacciatore, il continuo variare di formazioni può destabilizzare la rosa della squadra. 🔗 Leggi su Tvplay.it

