La Igor conquista il memorial Giampaolo Ferrari

Una splendida cornice di pubblico (1.550 i biglietti venduti), una sfida stellare e un risultato che lo è altrettanto: la Igor Volley batte 3-0 il Galatasaray Daikin e conquista l'ottava edizione del memorial Giampaolo Ferrari. Un splendido omaggio all'ingegner Ferrari e un messaggio importante.