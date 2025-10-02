La Igor conquista il memorial Giampaolo Ferrari
Una splendida cornice di pubblico (1.550 i biglietti venduti), una sfida stellare e un risultato che lo è altrettanto: la Igor Volley batte 3-0 il Galatasaray Daikin e conquista l’ottava edizione del memorial Giampaolo Ferrari. Un splendido omaggio all’ingegner Ferrari e un messaggio importante. 🔗 Leggi su Novaratoday.it
Igor Righetti conquista il terzo “Microfono d’Oro” consecutivo: “Igorà” su Rai Radio1 è il miglior programma radiofonico d’infotainment del 2025
Lega Pallavolo Serie A Femminile. Ian Asher · Runaway (U & I). NOVARA, LA COURMAYEUR CUP 2025 E’ TUA! Remundata @igor_volley , che conquista la @courmayeurmontblanc 2025 dopo esser stata sotto 0-2! Rivedetevi il punto decisivo dal c - facebook.com Vai su Facebook
La Igor Volley vince l’ottava edizione del Memorial Ferrari: netto 3-0 sul Galatasaray - Netta vittoria della Igor nell’ottava edizione del Memorial Ferrari ... Come scrive lavocedinovara.com