"The conflict in Gaza continued to have a major impact on the terrorist threat in the Eu". Scriveva così l'Europol nel suo rapporto annuale del 2024. L'attentato avvenuto davanti alla Sinagoga di Manchester era nell'aria. Come sono purtroppo nell'aria altri attentati che potrebbero colpire l'Europa nei prossimi giorni, mesi, anni. È scritto già da almeno un anno, nero su bianco, nel rapporto annuale della polizia europea che parla chiaro: la guerra a Gaza ha acuito i conflitti e la radicalizzazione di chi già covava sentimenti di odio e vendetta. Sia chiaro, l'antisemitismo è ancestrale. Ad esempio l'estrema destra ha storicamente sempre preso di mira "i banchieri ebrei" sulla base delle trite e ritrite teorie del complotto che hanno spesso colpito George Soros e personaggi simili.

© Tpi.it - La guerra a Gaza di Israele alimenta violenza e tensioni