La guardia costiera supporta Unisalento nella ricerca archeologica | le scoperte in Adriatico

Lecceprima.it | 2 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

LE CESINE (Vernole) – La guardia costiera supporta Unisalento nella ricerca archeologica. I militari del battello veloce dell’ufficio di Otranto, assieme ai colleghi di San Cataldo e del Nucleo subacquei di San Cataldo, hanno infatti affiancato il gruppo di archeologi sub dell’ateneo leccese. 🔗 Leggi su Lecceprima.it

Immagine generica

In questa notizia si parla di: guardia - costiera

Naufragio di Cutro, rinviati a giudizio quattro finanzieri e due militari della Guardia costiera

Guardia Costiera, ristoranti chiusi e pescherecci in zona vietata: raffica di sanzioni nelle acque toscane

160 anni di Guardia Costiera: un’eredità di coraggio e dedizione

guardia costiera supporta unisalentoLa guardia costiera supporta Unisalento nella ricerca archeologica: le scoperte in Adriatico - Un lavoro, sia in acqua che in superficie, in località “Le Cesine”, che ha permesso di riportare alla luce parte di un antico porto di epoca romana, probabilmente risalente ad epoca antecedente a quel ... Come scrive lecceprima.it

guardia costiera supporta unisalentoUnisalento e Guardia Costiera insieme per l’archeologia - Settimana dedicata alla cultura per gli uomini della Guardia Costiera; il personale del battello veloce costiero GC B195 di Otranto, il personale dell’Ufficio ... Si legge su corrieresalentino.it

Cerca Video su questo argomento: Guardia Costiera Supporta Unisalento