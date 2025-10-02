La guardia costiera supporta Unisalento nella ricerca archeologica | le scoperte in Adriatico
LE CESINE (Vernole) – La guardia costiera supporta Unisalento nella ricerca archeologica. I militari del battello veloce dell’ufficio di Otranto, assieme ai colleghi di San Cataldo e del Nucleo subacquei di San Cataldo, hanno infatti affiancato il gruppo di archeologi sub dell’ateneo leccese. 🔗 Leggi su Lecceprima.it
La guardia costiera supporta Unisalento nella ricerca archeologica: le scoperte in Adriatico - Un lavoro, sia in acqua che in superficie, in località “Le Cesine”, che ha permesso di riportare alla luce parte di un antico porto di epoca romana, probabilmente risalente ad epoca antecedente a quel ... Come scrive lecceprima.it
