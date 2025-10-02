N ella quarta puntata di X Factor 2025 – la prima dei due bootcamp – i giudici hanno eliminato molti talenti. A sottolineare l’alto livello di questa edizione, bastano le parole di Achille Lauro: «con tanti artisti interessanti, è molto difficile scegliere». Jake La Furia, Paola Iezzi e lo stesso Lauro si sono giocati l’X Pass. L’unico a non averne fatto uso è stato Francesco Gabbani. Il programma, in onda ogni giovedì sera alle 21.15 su Sky Uno, è anche disponibile on demand su Sky Go e ogni martedì successivo, in chiaro, alle 21.30 su TV8. Riparte l’avventura musicale di X Factor: Giorgia è una vera maestra X Leggi anche › Le pagelle della terza puntata di audizioni di “X Factor 2025”: Achille Lauro contro tutti Giorgia ha spiegato le nuove regole. 🔗 Leggi su Iodonna.it

© Iodonna.it - La giuria ha dovuto fare scelte sofferte. Jake, Paola e Achille si sono giocati l'X Pass