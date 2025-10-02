La Germania ci prova con l’Elon Musk del cancelliere Merz

Ilfoglio.it | 2 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

I tedeschi lo sanno bene e gli stranieri residenti in Germania lo imparano presto: mai presentarsi dal dottore senza tessera sanitaria. Appena ar. Contenuto a pagamento - Accedi al sito per abbonarti. 🔗 Leggi su Ilfoglio.it

la germania ci prova con l8217elon musk del cancelliere merz

© Ilfoglio.it - La Germania ci prova con l’Elon Musk del cancelliere Merz

In questa notizia si parla di: germania - prova

LIVE MotoGP, GP Germania 2025 in DIRETTA: Marquez favorito, Di Giannantonio ci prova

Dazi, l’Ue prova a reagire. Irlanda e Germania le più colpite. Poi Italia e Francia

Calcio femminile: iniziano i quarti agli Europei. L’Italia ci prova, belle sfide tra Inghilterra-Svezia e Francia-Germania

La Germania ci prova con l'Elon Musk del cancelliere Merz - Il ministro per la Trasformazione digitale e la mordernizzazione Karsten Wildberger ha l'obiettivo di diminuire la burocrazia del 25 per cento ottenendo risparmi per 16 miliardi entro il 2029. Riporta ilfoglio.it

Cerca Video su questo argomento: Germania Prova L8217elon Musk