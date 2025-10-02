La Freedom Coalition | Dritti fino a Gaza

«Indipendentemente da quello che succederà alla Sumud Flotilla, continueremo a navigare verso Gaza per rompere il blocco israeliano». È questo il messaggio di Mattia Gabella e Fabio Saccomanni, in viaggio . La Freedom Coalition: «Dritti fino a Gaza» il manifesto. 🔗 Leggi su Cms.ilmanifesto.it

Freedom Flotilla Coalition ci riprova: la nave Handala è salpata da Siracusa verso Gaza

È partita da Siracusa verso la Striscia di Gaza un’altra nave della Freedom Flotilla Coalition

