Ormai diverse ore fa, la Marina Militare della Francia ha abbordato una petroliera, sospettata di essere utilizzata dalla Russia per aggirare le sanzioni sul commercio estero. Il procuratore di Brest ha fatto sapere che si è ricorsi alla misura dell’occupazione per «mancata documentazione della nazionalità della nave» e «rifiuto di obbedire agli ordini delle autorità». L’imbarcazione risponde ai nomi Pushpa e Boracay, e su di essa sventola la bandiera del Benin, uno Stato dell’ Africa occidentale. Sarebbe salpata dalle coste russe, diretta verso l’ India, dove avrebbe dovuto attraccare fra tre settimane. 🔗 Leggi su Metropolitanmagazine.it

© Metropolitanmagazine.it - La Francia ha abbordato una petroliera sospetta: potrebbe appartenere alla flotta fantasma russa