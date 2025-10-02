La fragilità ci interroga | Come rugiada approda a Foppenico

Leccotoday.it | 2 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Venerdì 3 ottobre alle ore 20.30 nella serata inaugurale della tradizionale Festa di San Michele verrà presentato in oratorio a Foppenico il docufilm realizzato dall’associazione “Lo Specchio” e da "UPper - un paese per star bene” di Monte Marenzo. Ed è proprio a Foppenico, frazione di. 🔗 Leggi su Leccotoday.it

Immagine generica

In questa notizia si parla di: fragilit - interroga

Cerca Video su questo argomento: Fragilit224 Interroga Rugiada Approda