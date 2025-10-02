La forza nascosta dell’Adorazione Eucaristica è capace di cambiarti la vita
L’immensa potenza dell’adorazione eucaristica e i suoi effetti concreti nella vita di ciascuno: come stare alla presenza di Gesù trasforma e risana. Tra le varie modalità di contemplazione certamente l’adorazione eucaristica occupa un ruolo di primo piano. La si può definire come un atto di preghiera in cui si sta semplicemente di fronte a Gesù,. L'articolo proviene da La Luce di Maria. 🔗 Leggi su Lalucedimaria.it
