La forza di una donna le anticipazioni del 2 ottobre | il gesto di Hatice ed Enver

Nell’episodio previsto per giovedì 2 ottobre della seconda stagione de La forza di una donna, trasmessa su Canale 5 e disponibile anche in streaming su Mediaset Infinity, emerge una svolta drammatica: Hatice ed Enver riescono a impossessarsi del telefono di Sirin nel tentativo di danneggiarlo. Questo gesto, tuttavia, viene scoperto proprio dalla figlia nel momento in cui tentano di distruggere il dispositivo. “Hatice ed Enver prendono il cellulare di Sirin per distruggerlo, ma vengono colti sul fatto dalla figlia.”. Parallelamente, la trama si arricchisce di un evento emotivo: mentre Arif accompagna Doruk e Nisan a scuola, quest’ultima è colta da un pianto improvviso, apparentemente senza motivo. 🔗 Leggi su Caffeinamagazine.it

