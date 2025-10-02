La forza di una donna anticipazioni del 3 ottobre | Bahar a un passo dalla verità su Sarp
Un incontro inatteso e una decisione che può cambiare tutto sono al centro della puntata di venerdì 3 ottobre de La forza di una donna, la dizi turca in onda alle 16.00 su Canale 5. La verità verrà finalmente a galla? Bahar è sempre più vicina a ricomporre il puzzle su Sarp, mentre chi le vuole bene prepara una mossa decisiva. Nuove svolte saranno al centro dell'episodio di domani de La forza di una donna, la serie turca in onda alle 16.00 su Canale 5. Sul piatto anche le conseguenze di alcune scelte importanti che non hanno portato il risultato sperato. Ma scopriamo meglio cosa ci aspetta con le anticipazioni della puntata del 3 ottobre. 🔗 Leggi su Movieplayer.it
