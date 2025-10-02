La forza di una donna anticipazioni all’11 ottobre | Bahar scopre la verità sul ritorno di Sarp

La forza di una donna, anticipazioni dal 6 all’11 ottobre. Enver e le altre donne raccontano a Bahar tutta la verità sul ritorno di Sarp. Enver e le altre donne raccontano finalmente a Bahar tutta la verità sul ritorno di Sarp e sul perché abbiano deciso di nasconderglielo, sperando nella sua comprensione. Ma Bahar, profondamente . 🔗 Leggi su 2anews.it

