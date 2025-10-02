La fortuna bacia Napoli | vincita al SuperEnalotto

Campania protagonista con il SuperEnalotto. Nell’estrazione di martedì 30 settembre, come riporta Agipronews, sono stati vinti in provincia di Napoli 23.788,39 euro.La giocata vincente a Portici, presso il Bar L’Angolo in corso Garibaldi, 198, ha visto il fortunato vincitore centrare un “5”. 🔗 Leggi su Napolitoday.it

