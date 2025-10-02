La Flotilla riporta la gente in piazza ed è emozionante Si commettono stragi per il dio denaro La Sinistra non litighi ma si unisca | così Carmen Consoli
Solo Carmen Consoli può farlo. Andare dritta per la sua strada artistica, fregandonese delle radio (“tanto non mi passano manco in italiano”), degli streaming e sfornare un piccolo gioiello come “ Amuri Luci ”. Un album potente, forte, che va dritto contro le ingiustizie, la politica in nome di un bene altro e alto, citando anche il greco, il latino e l’arabo. Tante le citazioni e gli omaggi a Impastato, Ibn Hamdis, Ignazio Buttitta, Graziosa Casella e Nina da Messina. Importante la presenza di Mahmood in “La Terra di Hamdis”, Jovanotti in “Parru cu tia” e il tenore Leonardo Sgroi in “Qual sete voi?”, dove c’è il dialogo dell’artista sulle orme di Nina da Messina, la prima donna a scrivere in volgare. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it
Da giorni assistiamo a un dibattito surreale sulla Flotilla: cortei, scioperi, attacchi al Governo. Nel magico mondo della sinistra non si parla d'altro. E poi c'è la realtà: una Nazione che cresce, riporta il deficit entro la soglia del 3%, libera risorse per famiglie e lav
Ecco l'ultima carognata di netaboia e dell'esercito israeliano. La riporta l'Espresso. "Le oltre quaranta imbarcazioni della Global Sumud Flotilla sono a 200 miglia da Gaza e crescono le preoccupazioni per la sorte della missione umanitaria. Da parte israeliana
Siamo tutti pazzi a scendere in piazza per Gaza e la Flotilla? Mattarella, parli anche lei - Global Sumud Flotilla resterà nella storia come un'impresa compiuta per offrire solidarietà ad un popolo oppresso, e non come un affronto a Giorgia Meloni, o ai suoi compari della destra al governo.
In piazza il presidio di solidarietà alla Flotilla "Continuare a fare rumore" fotogallery - Tornano a mobilitarsi i piacentini vicini alla causa della Palestina, per chiedere la fine del conflitto in Medio Oriente.