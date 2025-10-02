La Flotilla riporta la gente in piazza ed è emozionante Si commettono stragi per il dio denaro La Sinistra non litighi ma si unisca | così Carmen Consoli

Ilfattoquotidiano.it | 2 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Solo Carmen Consoli può farlo. Andare dritta per la sua strada artistica, fregandonese delle radio (“tanto non mi passano manco in italiano”), degli streaming e sfornare un piccolo gioiello come “ Amuri Luci ”. Un album potente, forte, che va dritto contro le ingiustizie, la politica in nome di un bene altro e alto, citando anche il greco, il latino e l’arabo. Tante le citazioni e gli omaggi a Impastato, Ibn Hamdis, Ignazio Buttitta, Graziosa Casella e Nina da Messina. Importante la presenza di Mahmood in “La Terra di Hamdis”, Jovanotti in “Parru cu tia” e il tenore Leonardo Sgroi in “Qual sete voi?”, dove c’è il dialogo dell’artista sulle orme di Nina da Messina, la prima donna a scrivere in volgare. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

la flotilla riporta la gente in piazza ed 232 emozionante si commettono stragi per il dio denaro la sinistra non litighi ma si unisca cos236 carmen consoli

© Ilfattoquotidiano.it - “La Flotilla riporta la gente in piazza ed è emozionante. Si commettono stragi per il dio denaro. La Sinistra non litighi, ma si unisca”: così Carmen Consoli

In questa notizia si parla di: flotilla - riporta

flotilla riporta gente piazzaSiamo tutti pazzi a scendere in piazza per Gaza e la Flotilla? Mattarella, parli anche lei - Global Sumud Flotilla resterà nella storia come un’impresa compiuta per offrire solidarietà ad un popolo oppresso, e non come un affronto a Giorgia Meloni, o ai suoi compari della destra al governo. Da ilfattoquotidiano.it

In piazza il presidio di solidarietà alla Flotilla “Continuare a fare rumore” fotogallery - Tornano a mobilitarsi i piacentini vicini alla causa della Palestina, per chiedere la fine del conflitto in Medio Oriente. Riporta piacenzasera.it

Cerca Video su questo argomento: Flotilla Riporta Gente Piazza