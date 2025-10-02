La Flotilla non porta cibo a Gaza ma motivi alla sinistra per scendere in piazza

Una giornata snervante culminata con l’abbordaggio della Flotilla, bloccata dalla marina israeliana. Era previsto. Finisce così un’iniziativa politica controversa che naturalmente non ha portato aiuti alla popolazione palestinese né tantomeno aperto un canale umanitario. L’unica possibilità sarebbe stata quella di consegnare il cibo al Patriarcato di Gerusalemme, come proposto da Sergio Mattarella e sdegnosamente rifiutato dagli attivisti. È chiaro che ora partirà una fase nuova della protesta anti-israeliana. Probabilmente con toni forti. Domani sciopero generale: la scesa in campo di la Cgil di Maurizio Landini che gli consente di recuperare terreno rispetto allo scavalcamento operato dal sindacatino estremista Usb, che aveva indetto la grande protesta del ventidue settembre, dovrebbe far crescere la mobilitazione. 🔗 Leggi su Linkiesta.it © Linkiesta.it - La Flotilla non porta cibo a Gaza, ma motivi alla sinistra per scendere in piazza

