Fatti, in breve. Il 1-2 ottobre 2025 la Marina israeliana ha intercettato in alto mare (circa 70 miglia da Gaza) decine di imbarcazioni civili della Global Sumud Flotilla, con centinaia di attivisti e un carico simbolico di aiuti. I passeggeri sono stati trasferiti in Israele per l’espulsione. È l’ennesimo episodio di una prassi ormai consolidata nel Mediterraneo orientale. Perché l’intercettazione è illegittima Nel diritto dei conflitti armati in mare, un blocco navale per essere lecito deve essere dichiarato, efficace, non discriminatorio, proporzionato e — punto cruciale — non può privare i civili di beni essenziali, prevedendo canali umanitari sicuri. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

La Flotilla non è (solo) un corteo di barche, ma uno stress test su chi comanda davvero: le regole o la forza