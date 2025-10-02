La Flotilla è il riscatto della società civile

Fanpage.it | 2 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

La Flottila è la punta dell'iceberg di un movimento globale che chiede la fine del genocidio e rappresenta uno di quei momenti di rottura nella storia, quando la società civile diventa protagonista. 🔗 Leggi su Fanpage.it

Immagine generica

In questa notizia si parla di: flotilla - riscatto

Cerca Video su questo argomento: Flotilla 232 Riscatto Societ224