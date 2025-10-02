La Flotilla con 44 barche e quasi 500 persone è stata intercettata a 70 miglia da Gaza | il momento del fermo
L a Global Sumud Flotilla, partita con l’obiettivo di portare aiuti verso Gaza, è stata intercettata a circa 70 miglia dalla costa dalla marina di Israele. A bordo anche Greta Thunberg, insieme ad altri attivisti internazionali. Il ministero degli Esteri israeliano ha diffuso un video confermando: «Greta e i suoi amici sono sani e salvi». Greta Thunberg, il sostegno delle star sui social. guarda le foto Missione Global Sumud Flotilla bloccata dalla Marina di Israele. La Flotillia contava 44 imbarcazioni e quasi 500 persone. Dopo venti giorni di navigazione, i volontari hanno incontrato 16 navi della marina israeliana, che hanno ordinato l’inversione di rotta verso il porto di Ashdod, dove gli aiuti saranno ispezionati. 🔗 Leggi su Iodonna.it
