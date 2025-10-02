La Flotilla chiama la piazza rossa risponde | Bloccheremo tutto Cortei pro Pal e violenze in tutta Italia
Al segnale stabilito, scatenate l’inferno. È andata più o meno così: un’ora dopo l’abbordaggio ampiamente previsto della Marina israeliana delle imbarcazioni della Flotilla è partito parte il tam tam sui social degli attivisti pro Pal. Tutti in piazza al grido di “Blocchiamo tutto” sulle note di Bella ciao. Da Milano a Roma (dove hanno tentato di arrivare a Palazzo Chigi), da Torino a Napoli, da Genova a Firenze, i bravi ragazzi dei collettivi e dei centri sociali (molti incappucciati) si sono mossi in corteo contro, neanche a dirlo, il governo “complice del genocidio”. Questa mattina continuano le proteste degli atenei e le occupazioni. 🔗 Leggi su Secoloditalia.it
