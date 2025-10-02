La Fiorentina parte con una vittoria in Conference League | 2-0 contro il Sigma Olomouc

AGI - La Fiorentina inizia con un successo la propria avventura nella fase a gironi di Conference League battendo non senza fatica il Sigma Olomouc grazie alle reti di Piccoli e Ndour. I toscani portano a casa i tre punti, vedono sbloccarsi anche uno dei propri attaccanti, ma registrano una gara ancora al di sotto delle potenzialità.   Il match in campionato con la Roma servirà per avere anche qualche certezza maggiore. L'inizio gara è il preludio di ciò che si vedrà per larghi tratti di partita visto che è molto difficile per i padroni di casa che collezionano una serie di errori, ed appaiono fortemente imprecisi. 🔗 Leggi su Agi.it

