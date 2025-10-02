La finanziaria | un sudoku giuridico-contabile

L’autunno è tempo di vendemmia nelle campagne, ma anche l’avvio della procedura di costruzione della manovra finanziaria per l’anno seguente. Oggi tale avvio è quanto mai precario a causa dell’incertezza del quadro globale e delle politiche dei dazi degli USA e delle sanzioni alla Russia. In sostanza tutto il quadro globale è in via di ridefinizione verso una forma di multilateralismo che supera la posizione di unica dominanza degli Stati Uniti e che rende altamente variabile la situazione commerciale, economica, finanziaria e politica a livello planetario. La finanziaria. La finanziaria è anche uno scontro politico che dipende dalle richieste di fondi da parte della politica, la quale fa un uso della manovra funzionale a raccogliere consenso con la destinazione delle risorse a persone e istituzioni vicine ai partiti politici. 🔗 Leggi su Follow.it © Follow.it - La finanziaria: un sudoku giuridico-contabile

