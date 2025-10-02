La figlia di Bianca Balti debutta in passerella | Matilde sfila per Dior
La Paris Fashion Week è in pieno svolgimento. Ogni giorno veniamo inondati dalle immagini delle nuove collezioni dei brand più famosi. Tra vip, gossip e vestiti, è difficile rimanere sempre aggiornati. Nel carrozzone fashion che è la Ville Lumière in questa settimana, non è sfuggita una presenza inattesa in passerella. A fare il suo debutto sul catwalk è stata Matilde Lucidi, figlia di Bianca Balti, che ha scelto la sfilata di Dior per il suo esordio da modella professionista. Come la mamma. In posa Matilde Lucidi, nata nel 2007 dall’unione tra Bianca Balti e il fotografo Christian Lucidi, ha appena compiuto 18 anni ed è già una presenza consolidata sui social media. 🔗 Leggi su Lookdavip.tgcom24.it
