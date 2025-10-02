La FIFA non sospende Israele Infantino | Non tocca a noi risolvere problemi geopolitici
Israele giocherà regolarmente le partite di Qualificazioni ai Mondiali contro Norvegia e Italia in questo mese di ottobre. Il presidente della FIFA Infantino spiega perché non ci sarà l'esclusione. 🔗 Leggi su Fanpage.it
In questa notizia si parla di: fifa - sospende
Perché il calcio non sospende Israele? L’incoerenza della Fifa, il caso Russia e gli altri precedenti storici
Abbiamo scritto a Fifa e Uefa chiedendo di sospendere dai propri tornei la Federazione calcistica israeliana fino a quando quest’ultima non avrà escluso dai propri campionati squadre degli insediamenti illegali nel Territorio occupato palestinese https://bit.ly/4 - X Vai su X
FIFA e UEFA sotto pressione per la richiesta di sospendere Israele dalle competizioni internazionali, ma per ora nessuna decisione ufficiale - facebook.com Vai su Facebook
La FIFA non sospende Israele, Infantino: “Non tocca a noi risolvere problemi geopolitici” - Israele giocherà regolarmente le partite di Qualificazioni ai Mondiali contro Norvegia e Italia in questo mese di ottobre ... Segnala fanpage.it
La FIFA non sospende Israele, Infantino: "Non possiamo risolvere i problemi geopolitici" - Come da previsioni, il Consiglio della FIFA, svoltosi nella giornata di oggi e concluso da poco, non ha sospeso Israele, nonostante il reclamo formale. Secondo tuttomercatoweb.com