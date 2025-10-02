La FIFA non sospende Israele Infantino | Non tocca a noi risolvere problemi geopolitici

Fanpage.it | 2 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Israele giocherà regolarmente le partite di Qualificazioni ai Mondiali contro Norvegia e Italia in questo mese di ottobre. Il presidente della FIFA Infantino spiega perché non ci sarà l'esclusione. 🔗 Leggi su Fanpage.it

La FIFA non sospende Israele, Infantino: "Non tocca a noi risolvere problemi geopolitici" - Israele giocherà regolarmente le partite di Qualificazioni ai Mondiali contro Norvegia e Italia in questo mese di ottobre

