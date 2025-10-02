La FIFA ha un progetto per cambiare il Mondiale per Club | quali sono le due novità proposte

Fanpage.it | 2 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Per la prossima edizione del Mondiale per Club la FIFA vorrebbe introdurre due novità per poter includere quante più big possibile: due idee per il nuovo format. 🔗 Leggi su Fanpage.it

Immagine generica

In questa notizia si parla di: fifa - progetto

fifa ha progetto cambiareLa FIFA ha un progetto per cambiare il Mondiale per Club: quali sono le due novità proposte - Per la prossima edizione del Mondiale per Club la FIFA vorrebbe introdurre due novità per poter includere quante più big possibile: due idee per il nuovo ... Da fanpage.it

La FIFA cambia gioco, arriva Heroes con le mascotte - Un'esperienza di squadra che unisce calcio e personaggi iconici del mondo FIFA. Si legge su spaziogames.it

Cerca Video su questo argomento: Fifa Ha Progetto Cambiare