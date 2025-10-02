La FIFA non sospenderà Israele dalle competizioni calcistiche internazionali. Lo ha deciso il Consiglio della federazione che si è riunito nel primo pomeriggio del 2 ottobre a Zurigo. Nonostante le pressioni ricevute nelle ultime settimane, Israele continuerà a partecipare ai vari tornei. Gianni Infantino, nel discorso d’apertura, ha affermato: «Alla FIFA, ci impegniamo a utilizzare il potere del calcio per unire le persone in un mondo diviso. I nostri pensieri vanno a coloro che soffrono nei numerosi conflitti che esistono oggi nel mondo, e il messaggio più importante che il calcio può trasmettere in questo momento è quello di pace e unità. 🔗 Leggi su Lettera43.it

© Lettera43.it - La FIFA ha deciso di non sospendere Israele