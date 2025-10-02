La Fiera fredda scalda Borgonovo con i Mercanti di qualità e la Festa dello sport
Per l’atteso fine settimana della Fiera Fredda, Borgonovo si accende con un’ampia serie di iniziative promosse dal Comune.Domenica 5 ottobre il centro del paese ospiterà già dalla mattina i Mercanti di Qualità, per una giornata all’insegna dello shopping con un’accattivante selezione di. 🔗 Leggi su Ilpiacenza.it
Il conto alla rovescia è iniziato ? Domenica 5 ottobre saremo a Borgonovo Val Tidone per la tradizionale Fiera Fredda ? ? Le nostre bancarelle di qualità con tante proposte da scoprire ? La Festa dello Sport con attività e divertimento per tutti Una dom Vai su Facebook
