La Festa della Salute Esperti a confronto da domani al Principino per la seconda edizione
Viareggio capitale della salute con un obiettivo ben preciso: valorizzare e ottimizzare i percorsi sanitari per mettere al centro il paziente e assicurargli migliori e più efficienti trattamenti terapeutici. Riflettori accesi sulla seconda edizione della " Festa della Salute di Viareggio " in programma domani e sabato al centro congressi Principino Eventi. La città di Burlamacco accoglie un fine settimana denso di contenuti che vedranno protagonisti rappresentanti delle istituzioni, esperti del settore sanitario, associazioni di pazienti e cittadini, professionisti della salute e attori del terzo settore. 🔗 Leggi su Lanazione.it
Torna la Festa della Salute a Viareggio! 3-4 ottobre 2025 Principino Eventi, Viale G. Marconi 130 Due giornate per parlare di salute, prevenzione, comunità e innovazione. Vi aspettiamo! Info: www.motoresanita.it #FestaDellaSalute #Viareggio2025 - facebook.com Vai su Facebook
