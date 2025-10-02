la festa della salute esperti a confronto da domani al principino per la seconda edizione

Viareggio capitale della salute con un obiettivo ben preciso: valorizzare e ottimizzare i percorsi sanitari per mettere al centro il paziente e assicurargli migliori e più efficienti trattamenti terapeutici. Riflettori accesi sulla seconda edizione della " Festa della Salute di Viareggio " in programma domani e sabato al centro congressi Principino Eventi. La città di Burlamacco accoglie un fine settimana denso di contenuti che vedranno protagonisti rappresentanti delle istituzioni, esperti del settore sanitario, associazioni di pazienti e cittadini, professionisti della salute e attori del terzo settore. 🔗 Leggi su Lanazione.it

