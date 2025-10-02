La Festa dei Nonni l' assessore Lacoppola al Nido Libertà | Sempre più presidi educativi per i bimbi

L'assessore comunale alla Conoscenza Vito Lacoppola ha partecipato all’incontro di accoglienza per le famiglie delle bambine e dei bambini iscritti al nido d’infanzia Libertà, nel Municipio I, organizzato in occasione della “Festa dei nonni 2025”, alla presenza della direttrice della ripartizione. 🔗 Leggi su Baritoday.it

Festa dei Nonni e accoglienza al nido d’infanzia Libertà - L’assessore Lacoppola ha evidenziato l’impegno dell’amministrazione nel rafforzare la rete di supporto alle famiglie, potenziare i servizi pomeridiani degli asili nido e realizzare nuove strutture ... Riporta giornaledipuglia.com

