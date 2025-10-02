La Festa dei Nonni è nata in America e dietro c’è una nonna con 40 nipoti!

La festa dei nonni è un ricorrenza civile nata in America nel 1978 su iniziativa della casalinga Marian McQuade. La donna, madre di quindici figli e nonna di quaranta nipoti, lavorava da tempo con gli anziani. E volle celebrare il grande ruolo svolto dai nonni, punti di riferimento fondamentale per le giovani generazioni. Così, il presidente Jimmy Carter acconsentì a ufficializzare la ricorrenza. Che in breve tempo, e per il suo valore universale, si diffuse rapidamente in tutto il mondo. In Italia la festa dei nonni cade il 2 ottobre, come stabilito dalla legge n. 159 del 31 luglio 2005. Legge resa possibile dall’iniziativa del comune di Noceto che dal 2004 chiese il riconoscimento del valore sociale dei nonni. 🔗 Leggi su Cultweb.it © Cultweb.it - La Festa dei Nonni è nata in America (e dietro c’è una nonna con 40 nipoti!)

In questa notizia si parla di: festa - nonni

Buona festa dei nonni, oggi 2 ottobre: video, immagini e gif di auguri

Residenza Margherita, festa speciale per i nonni

La Festa dei nonni alla Favorita: con i nipoti alla scoperta del parco

Buona Festa dei Nonni! ? C’è una cosa preziosa che i nonni conoscono bene: è il tempo. Per questo stare insieme a loro è sempre una meraviglia! Grazie ai nostri nonni per tutto l'amore, la saggezza e l'esperienza che condividono con noi. Siete un teso - facebook.com Vai su Facebook

Il 2 ottobre è la Festa dei nonni: che cos’è e com’è nata la festa - Oltre a dare consigli e donare affetto, queste figure insostituibili offrono ai parenti un supporto essenziale, ... quotidiano.net scrive

Oggi è la Festa dei Nonni: perché si celebra e quando è nata (e le frasi più belle da dedicare) - Oggi 2 ottobre si celebra infatti in Italia e in molte altre parti del mondo la Festa dei Nonni. Segnala greenme.it