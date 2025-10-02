Si avvicina la sfida in casa della Jesina, due formazioni nobili nel passato ma alle prese con un avvio di stagione problematico seppur provenienti da cammini opposti. La Jesina è in ascesa essendo una neopromossa che ha ritorvato l’Eccellenza dopo il purgatorio della Promozione con un campionato vinto in rimonta ma, rispetto al quale, la squadra ha cambiato volto e guida tecnica. Omiccioli (papà di Andrea, ex capitano canarino) in estate è stato sostituito con Malavenda, durato solo poche giornate, e in panchina è arrivato il giovane Giuseppe Puddu (33 anni appena) protagonista della salvezza dell’Atletico Mariner lo scorso anno. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

La Fermana lancia la sfida alla Jesina e all'ex capitano Romizi