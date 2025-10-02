La Fermana lancia la sfida alla Jesina e all’ex capitano Romizi
Si avvicina la sfida in casa della Jesina, due formazioni nobili nel passato ma alle prese con un avvio di stagione problematico seppur provenienti da cammini opposti. La Jesina è in ascesa essendo una neopromossa che ha ritorvato l’Eccellenza dopo il purgatorio della Promozione con un campionato vinto in rimonta ma, rispetto al quale, la squadra ha cambiato volto e guida tecnica. Omiccioli (papà di Andrea, ex capitano canarino) in estate è stato sostituito con Malavenda, durato solo poche giornate, e in panchina è arrivato il giovane Giuseppe Puddu (33 anni appena) protagonista della salvezza dell’Atletico Mariner lo scorso anno. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it
In questa notizia si parla di: fermana - lancia
Torrese-Lanciano 1-2: le parole del tecnico rossonero Antonio Aquilanti al termine del match ? #SempreForzaLanciano - facebook.com Vai su Facebook
Eccellenza, sfida a Urbino. Prima trasferta per la Fermana - Prima trasferta, una delle più lunghe di questa stagione, per la Fermana di Augusto Gentilini oggi a Urbino. Da ilrestodelcarlino.it