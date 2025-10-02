La faziosità che confonde il dito della Flotilla con la luna di Gaza

Ieri sera, mentre Israele fermava gli attivisti della Global Sumud Flotilla in acque internazionali, manifestazioni spontanee riempivano le strade in tutte le principali città d’Italia, da Roma a Torino, da Palermo a Milano, e lo stesso accadeva in diverse altre città europee. Le sciocche polemiche sull’iniziativa della Flotilla, sulla sua natura più o meno politica, sui retropensieri e i secondi fini di chi vi ha preso parte, hanno accecato molti osservatori e commentatori, incapaci non solo di distinguere il dito della Flotilla dalla luna dell’incessante pulizia etnica in corso a Gaza, sotto gli occhi del mondo, ma anche (e di conseguenza) di cogliere la portata della reazione sempre più diffusa nell’opinione pubblica, italiana ed europea. 🔗 Leggi su Linkiesta.it

