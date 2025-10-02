La ex maestra malata di Alzheimer riabbraccia i suoi vecchi studenti grazie alla figlia

Per una sera la malattia è sembrata rimanere in disparte. Alla festa di compleanno, Roberta Borruso ha ritrovato il sorriso e soprattutto le persone che avevano condiviso con lei un lungo pezzo di vita. Ex studenti ed ex colleghi l’hanno accolta con applausi e coriandoli, trasformando una semplice cena in pizzeria in un momento che nessuno si aspettava. L'articolo . 🔗 Leggi su Orizzontescuola.it

